HABER

IKBY'deki partiler "tartışmalı bölgeler"de tek listeyle seçime giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

IKBY'de siyasi partiler, 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle katılacak

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binasında 9 siyasi partinin temsilcileri tek çatı altında seçimlere katılma konusunu görüşmek için toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kürt siyasi partilerin Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul olarak tabir edilen tartışmalı bölgelerde "Kürdistani Koalisyonu" adına altında yerel seçimlere girmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Listede, KDP'nin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava), Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Kürdistan Emek Partisi yer alırken, Yeni Nesil Hareketi toplantıyı boykot etti.

Irak'ta 1 Nisan 2020'de yapılması kararlaştırılan yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni kapsamayacak.

Irak'ta 4 yılda bir yapılması gereken yerel seçimler, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle en son Kerkük'te 2005 ve Irak'ta 2013'te gerçekleştirilmişti.

- Tartışmalı bölgeler

Irak'ta 2005 yılında düzenlenen anayasanın 140. maddesine göre, başta Kerkük vilayeti olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler kabul ediliyor.

Söz konusu madde, bölgelerin hangi tarafa ilhak edileceğinin belirlenmesi için referanduma gidilmesini öngörüyor ancak referandum şu anda kadar Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşemedi.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Mustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacakMustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacak
Balık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyorBalık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak tartışmalı bölgeler yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.