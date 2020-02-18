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IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Dubai’deki IKEA, Google Haritalar üzerindeki yolculuk süresi kayıtlarına göre müşterilerine ücretsiz ürünler verecek veya indirimli ürünler satacak.

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

Buna göre, Dubai sakinleri, evlerinden çıkıp IKEA mağazasına geldikleri rotayı ve sureyi Google Maps üzerinde kayıt altına alacaklar.

Ardından mağazaya ulaştıklarında bu yolculuklarının kaydını mağaza görevlilerine gösterdiklerinde, ücretsiz puanlar kazanacaklar. Bu puanlarla ise mağaza içinde alışveriş yapabilecekler.

IKEA, son zamanlarda teknolojiye ve sosyal medyaya entegre olmuş bir şirket imajı oluşturmaya özen gösteriyor. Akıllı ev ürünleri de geliştiren şirket, teknolojiyi yoğun kullanan müşterileri de kendine çekmeye çalışıyor.

Şirketin yeni kampanyasındaki puanlama miktarı ise oldukça cömert. 1 saatlik yolculuk için IKEA’nın verdiği ödül puanı ile bir kitaplık satın alınabiliyor. 50 dakikalık yolculuk ile şık bir kahve masası almak mümkün. Hatta 5 dakikalık yolculuk sonunda IKEA’nın restoranındaki sosisli sandviçler bedavaya geliyor.

Elbette bu cömert puanlandırma, dünyanın en zengin ülkelerinden Dubainin sakinleri içinse çok küçük ödüller. IKEA Duabi yöneticileri, bu ödüllerin bile Dubai halkını bir saatlik araç sürme zahmetine katlanmaya ikna edeceğinden emin değiller.
Ama aynı cömertliği başka ülkelerdeki IKEA mağazalarında görmeyi beklemeyelim. Zira bir saatlik yolculuk karışlığında 30 dolar ödül almak amacıyla bütün gününü yollarda geçirmeye razı olacak toplumlar var. Zengin ülkenin, promosyonu bile farklı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikea google maps

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