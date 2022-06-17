İki arkadaşın eğlencesi hastanede bitti! Yumruklayarak yere serdi

Alkol masasında başlayıp hastanede biten olay, Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.

ÖNCE TOKATLADI, SONRA YUMRUKLAYARAK YERE SERDİ

Öfkesine hakim olamayan B.S., arkadaşı İ.K'yi önce tokatladı sonra da yumruklayarak yere serdi. Yaralanan İ.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı ise kameraya yansıdı. (AA)

