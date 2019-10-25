HABER

İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde havuza giren 8 yaşındaki iki çocuk boğuldu.Olay, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde bulunan bir biriket imalathanesinde yaşandı.

İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde havuza giren 8 yaşındaki iki çocuk boğuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde bulunan bir biriket imalathanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Enis Bişi ile Harun Arslan, biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını gördü. Vatandaşlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Enis Bişi ve Harun Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
3 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı3 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
Antalya’da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonuAntalya’da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

Bursa'daki aile boyu katliamda flaş gelişme! Babasını, eşini ve çocuklarını öldürmüştü

Aile boyu katliamda flaş gelişme!

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.