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İki bacağını kaybeden gazi, baba ocağına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hakkari'de mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri karşıladı

TEKİRDAĞ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür, tedavisinin ardından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki baba ocağına geldi.

Tekirdağ Saray 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığına giden Uzman Onbaşı Cür, 20 Temmuz'da teröristler tarafından döşenen mayına basarak yaralanmıştı.

Van Bölge Hastanesine, buradan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cür, iki bacağını da kaybetti.

Tedavisinin ardından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan baba ocağına ambulansla getirilen gazi Cür'ü, burada çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri karşıladı.

Gazi Tarık Cür'ü karşılama törenine, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Kapaklı Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gazi Hakkari Kapaklı tarık cür Tekirdağ

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