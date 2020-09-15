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İki bin metrede görülmemiş deneyim! Sazlı sözlü uçtular

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile uçarken bağlama çalan ve türkü söyleyen Seyfi Yerlikaya, beğeni topladı.

İki bin metrede görülmemiş deneyim! Sazlı sözlü uçtular

Muğla’nın turistik ilçesi Fethiye’ye tatile gelen özel bir televizyon kanalında yayımlanan Çukur dizisinin müziklerini yapan sanatçı Seyfi Yerlikaya, Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Sanatçı Yerlikaya yamaç paraşütü pilotu Selçuk Fedakar Türk ile yaptığı uçuşu bağlaması ile birlikte yaptı. Gökyüzünde iyice havalanan ikili yaklaşık 2 bin metrede bağlamasını eline alıp muhteşem Ölüdeniz manzarasında türküler okudu. Zaman Zaman etkili olan rüzgara rağmen Yerlikaya saz çalıp "Ayrılık Hasreti" ve "Elfida" türkülerini seslendirdi. Yaklaşık 25 dakika boyunca gökyüzünde kalan sanatçı Yerlikaya Ölüdeniz Belceğiz plajına rahat şekilde iniş gerçekleştirdi.

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İnişte kısa bir konuşma yapan Yerlikaya, “Havada bana saz da çaldırdınız ya müthiş güzel oldu. Ölüdeniz’in muhteşem doğasında yamaç paraşütünde bağlama çalıp türkü söylemek harikaydı. Bu anıyı hiç unutmayacağım” dedi.

İHA

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