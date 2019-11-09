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İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çayeli ilçesinde 2 apartman arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı ev sahiplerini tedirgin ediyor.

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çayeli ilçesinde 2 apartman arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı ev sahiplerini tedirgin ediyor. Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten bina sakinleri, direğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.
İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde, 15 yıl önce 2 blok olarak inşa edilen 7’şer katlı ve 64’er daireli Altınbaş blokları arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı mahalle sakinlerini korkutuyor. Binalara neredeyse bitişik yükselen, apartmanlarda oturanların uzanarak elleriyle dokunabilecekleri uzaklıktaki 40 metre yüksekliğindeki direğin kaldırılması içim imza toplayan mahalle sakinleri, yıllardır bir sonuç alamamaktan yakınıyor. 2 yıl önce düşen yıldırımla büyük korku yaşayan sakinler direğin hırsızlara da davetiye çıkardığını öne sürerek, bir an önce kaldırılmasını istiyor.
MUHTAR: YARIN BU İŞİN ZARARI BÜYÜK OLUR
Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, direğin sadece mahallenin değil ilçenin de sorunu olduğunu belirterek, "Gelen misafirler bu manzarayı hayretle karşılıyor. Belki bu direk yapılırken bu binalar burada yoktu. Ama şu an bu binalar burada yapıldı. Düşen yıldırım sonucu burada bir araç ve bir dükkân zarar gördü. Düşen yıldırımın etkisini gözlerimle gördüm. Bu ilerde daha çok sıkıntı olacağının işaretidir. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Yarın bu işin zararı daha büyük olur. Bu direğin buradan bir an önce kalkmasını istiyoruz” dedi
Direğin kendilerini korkuttuğunu anlatan Naciye Kara da, "Bunu ‘Kaldırın’ diyoruz ama bizi duymuyorlar. Altında çocuklara salıncak yapacağım en sonunda. Yağmur yağınca herkes korkuyor. Direkten dolayı buradan ev almak istemiyorlar" diye konuştu.
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