İki çocuk annesi Şebnem kanseri yendikten sonra vosvos konvoyu ile kutladı: "Kanseri yendim hayat kazandı"

Sincan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Şebnem Yangın, 1 yıl önce sol memesinde kitle hissettiği için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Yangın'a 3'üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

16 KÜR KEMOTERAPİ VE 25 SEANS IŞIN TEDAVİSİ GÖRDÜ

Yayılım riski nedeniyle 2 memesi alınan Yangın, ardından 16 kür kemoterapi ve 25 seans ışın tedavisi gördü.

Bu zorlu süreçte saçlarını, kirpiklerini ve kaşlarını kaybeden Şebnem Yangın, eşinden ve çocuklarından büyük destek gördü. Ailesinin desteğiyle tedavisini tamamlayan Yangın, 1 yılda kanseri yendi.

Şebnem Yangın, sosyal medyada, tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı atlattığını duyurarak, vosvosla tur atarak kutlama yapmak istediğini belirtti.

VOSVOS KONVOYUNU GÖRÜNCE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Bunun üzerine, arkadaşları ve sosyal medya gönüllüleri Şebnem Yangın'a sürpriz bir organizasyon hazırladı. Ankara'da onlarca vosvos sahibi araçlarını rengarenk balonlarla süsleyip Şebnem Yangın için bir araya geldi. Eşi Yalçın Yangın'ın 'Yemeğe gidiyoruz' diyerek evden çıkardığı Şebnem Yangın, karşısında vosvos konvoyunu görünce büyük sevinç yaşadı. Şebnem Yangın, kendisi için hazırlanan ‘kanseri yendim hayat kazandı’ yazısının olduğu vosvosa eşiyle bindi ve konvoy eşliğinde tur atarak kutlama yaptı. Korna sesleri, el sallayan vatandaşlar ve alkışlarla desteklenen Ankara turu, Yangın'a unutulmaz bir an yaşattı. Vosvos konvoyunun ardından Şebnem Yangın ve eşi Yalçın Yangın çifti, kendileri için hazırlanan organizasyonda uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Yalçın Yangın, eşine sarılarak parmağına yüzük taktı.

"EŞİM, ÇOCUKLARIM VE ÇEVREM SAYESİNDE KOLAY ATLATABİLDİM"

Şebnem Yangın, kanser teşhisi aldığında çok üzüldüğünü belirterek, "O gün bir tuhaf oldum. Oğlum 'Anne üzülme bunu atlatacaksın' dediğinde şöyle bir baktım. Yani aklınıza ilk çocuklarınız ve eşiniz geliyor. Uzun bir süreçti bizim için. Toplamda bir sene kadar sürdü tedavim. Kemoterapi ve ışın tedavisi bayağı zorlu bir süreçti. Ama bunu aşmak için kendinize inanmanız gerekiyor. Bu durumda en büyük destek eşiniz, çocuklarınız, çevreniz oluyor. O anlamda çok şanslıydım ben. Eşim, çocuklarım ve çevrem sayesinde kolay atlatabildim açıkçası. O dönemde eşim Yalçın, 'İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Eminim ki sen bunu atlatacaksın. Sen güçlü bir kadınsın. Ben sana inanıyorum' demişti. Zaten onun öyle demesi benim bir silkelenmeme sebep oldu. 'Şebnem kendine gel. Bak eşin destek veriyor sana. Çocukların öyle. Bunu başarmak zorundasın' dedim içimden. İkinci kemoterapimde saçlarım dökülmeye başladı. Saçlarımı eşim kazıdı. Kirpiklerim döküldü, kaşlarım döküldü, saçlarım döküldü. İlk 'kanser' denildiği zaman 'Ben öleceğim' gibi bir düşünce oluyor. Ama kesinlikle öyle değil. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. En çok etkilendiğim şey çocuklarımın sessizce ağlamasıydı. Ben ağlamamaya çalıştım. Çünkü beni hep güçlü görsünler istedim. Güçlü bir karakterim var ve kendime hep 'Şebnem bunu yeneceksin' diyerek ve telkin vererek kendimi motive ettim" diye konuştu.

"GELİŞİGÜZEL YAŞAMAYI HEDEFLİYORUM"

Şebnem Yangın, doktorlarının büyük bir mutlulukla hastalığı yendiğinin haberini verdiğini söyleyerek, "Hacettepe Hastanesi Onkoloji doktorlarına çok teşekkür ediyorum. Doktorlarım son kontrolümde 'Ne hastalığı? Hastalık diye bir şey yok. Bitti, geçti. Sen bunu yendin, başardın' dediler. Çok değişik bir duyguydu. Ben kanseri yendiğim zaman çok mutlu oldum, mutluluktan ağladım ve bunu herkesle paylaşmak istedim. Vosvos ile kornalar eşliğinde Ankara turu atmayı çok istiyordum. Sosyal medyada bana hayalimi sormuşlardı, ben de bu hayalimi söylemiştim. Sağ olsun eşim, arkadaşlarım sürpriz yapmışlar bana. O an o kadar mutlu oldum ki mutluluğumu tarif edemem. Vosvosları da çok seviyorum zaten. Bununla farkındalık yaratacağımı düşündüm açıkçası. Yani herkes gördüğü zaman dönüp dönüp baktılar. El sallayanlar çok oldu. Kornaya basanlar çok oldu. Herkes mutluluğuma eşlik etti. Şimdi hayata bakış açım daha farklı. Pozitif olmak istiyorum hep, hiçbir şeye üzülmemek, kafaya takmamak istiyorum. Hayatı gelişigüzel yaşamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır