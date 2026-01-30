KADIN

"Türkiye'de 102 kişiden biriyim": Kendi kendine öğrendi, 'yaşayan hazine' seçildi

Geleneksel sanatları yaşatma mücadelesiyle Türkiye’nin kültürel hafızasına iz bırakan İzmirli Emine Polat, folklorik kitre bebek sanatıyla 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı ödülle büyük gurur yaşayan 74 yaşındaki Polat, Anadolu kültürünü yansıtan kitre bebekleriyle unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 ocakta düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde, İzmir'de yaşayan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 74 yaşındaki Emine Polat, folklorik kitre bebek sanatı dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye genelinde bu unvana sahip 102 kişiden biri olan Polat, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Polat, hiç öğreteni olmadan kendi kendine öğrendiği kitre bebek sanatı ile olan geçmişini ve bundan sonraki amaçlarını anlattı.

"TÜRKİYE'DE 102 KİŞİDEN BİRİYİM"

Aldığı ödülden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almanın verdiği sevinci dile getiren Emine Polat, "Çok mutlu oldum. Herkese nasip olmayan bir şey. Türkiye'de 102 kişiden biriyim. Bu beni çok mutlu etti. Tabii ben bir yıl önce dosyamı hazırlayıp İzmir Kültür Müdürlüğüne vermiştim. Ama kabul Görür mü, görmez mi? Tabi bu belli değildi. Aradıklarında çok mutlu oldum. Gerçekten çok sevindim. Ayrıca yani bir cumhurbaşkanından ödül almak herkese çok nasip olmuyor. Bu yüzden çok sevinçliyim, çok mutluyum, gururluyum" açıklamasında bulundu.

"KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

Kız Meslek Lisesi mezunu olduğunu ancak kitre bebek sanatının eğitimini okulda almadığını belirten Emine Polat, sanatla tanışma sürecini şu sözlerle anlattı: "Benim hiç hocam olmadı, kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. 2004 yılında bir yarışma programı vardı. Kurum müdürümün teşvikiyle katıldım. O dönemde internet ve kaynak yoktu, çok zorlandım. İzmir yöresinin kıyafetlerini birebir yansıtmak için Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü'nden destek aldım. İnsan vücudu ölçülerini küçülterek kendi kalıplarımı hazırladım. İlk başta bazı teknik hatalar yapsam da jüri özel ödülü ve mansiyonlar kazandım."

15 PARÇALIK 'EFE KIYAFETİ' YAŞATILIYOR

Kitre bebek sanatının tarihçesine değinen Polat, bu sanatın 1955'li yıllarda İstanbul'da bir hoca tarafından başlatıldığını ve sadece Türkiye'ye özgü bir çalışma olduğunu vurguladı. Folklorik bebeklerin kültürel bir hafıza taşıdığını belirten Polat, "Geleneksel kıyafetleri unutmamak lazım. Bir efenin üzerinde 15 parça kıyafet var. Bugün bunları günlük hayatta giymek çok zor ama biz bebekler üzerinde bu kültürü yaşatıyoruz. Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelerdeki etkinliklerde bu kıyafetler ve bebekler yoğun ilgi gördü" dedi.

GENÇLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Son yıllarda Olgunlaşma Enstitüleri ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinin kitre bebeğe olan ilgisinin arttığını ifade eden Polat, "Eskiden bu işi yapan 10-15 kişiydik ama şu an sayı artıyor. Gençler sık sık arayıp bilgi istiyor, ben de elimden geldiğince paylaşıyorum. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda da bir dönem dersler verdim" şeklinde konuştu.

"ERZİNCAN KETESİNİ YAPAN FİGÜRLER HAZIRLADIM"

Kültürü yaşatmak adına çalışmalarına devam edeceğini belirten Emine Polat, son olarak memleketi olan Erzincan'ın kültürüne dair bir çalışma yaptığını ifade ederek, "Erzincan ketesini yapan figürler hazırladım ve bunları sergilenmek üzere Erzincan Kültür Müdürlüğüne teslim ettim. Bu bizim kültürümüz, yaşatmak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

