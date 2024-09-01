İki genç feci şekilde hayattan kopmuştu: Annelerinin feryadı yürekleri dağladı! O sürücüler ise serbest...

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana gelen kaza iki genci hayattan kopardı. İddiaya göre, G.K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A. idaresindeki 41 ACR 774 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Krem ile Ayberk Erkut'a çarptıktan sonra duvara çarparak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kaldırımda olan Muhammed Ali Kraan ve Ayberk Erkut belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. 2 gencin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SINAVA HAZIRLANIYORDU

Feci kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesinde ikamet eden ve ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı fakat bu yıl Türkiye'ye geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Erkut’un cenazesi Tınaz Tepe Orta Camiinden Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığında toprağa verildi.

İKİ ANNENİN YÜREK YANGINI!

İki gencin acılı anneleri Show Tv'ye açıklamalarda bulundu.

Muhammed'in annesi Tezcan Kraan yaptığı açıklamada, "Hiç suçları yok, hiç günahları yok. Bir anda arkadan çıkıp geliyor. Oğullarımızın canlarını alıyorlar." dedi.

O SÜRÜCÜLER TAHLİYE EDİLDİ

Üç sürücünin hepsi daha iki ay geçmeden tahliye edildi. Gözü yaşlı iki anne gelen bu kararla adeta yıkıldı.

Şimdi iki acılı annenin tek dilekleri sürücülerin cezalarını çekmeleri.