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İki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasındaki Muhammet Açıkgöz'ün (17) öldüğü trafik kazasında adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü Elçin Üstünkanat, olaydan 41 gün sonra tutuklandı.

İki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasındaki Muhammet Açıkgöz'ün (17) öldüğü trafik kazasında adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü Elçin Üstünkanat, olaydan 41 gün sonra tutuklandı. Üstünkanat hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaza, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan Elçin Üstünkanat yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz, yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra yaşamını yitirdi.
İki genç toprağa verilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü Elçin Üstünkanat, işlemlerinin ardın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK DAVA AÇTI, TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Elçin Üstünkanat hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Elçin Üstünkanat'ın olayda asli kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılan Üstünkanat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandıİki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandıİki gencin ölümüne neden olan sürücü 41 gün sonra tutuklandı

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