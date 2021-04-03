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İki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı

03.04.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Tarafların çatıştığı cadde üzerinde geçen 10 yaşındaki Yusuf Aslan, kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olay yerine geniş çapta inceleme yaparak kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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