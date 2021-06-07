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İki gündür kayıptı! Eve erkek arkadaşıyla dönüp evlendiklerini söyledi, sonrası korkunç

07.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 2 gün önce kaybolan kızının yanına erkek arkadaşı ile gelerek ‘Evlendik’ demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyip kızını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

İki gündür kayıptı! Eve erkek arkadaşıyla dönüp evlendiklerini söyledi, sonrası korkunç

Olay, Buldan ilçesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce kaybolarak ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.’nın evine geldi. İddiaya göre, burada erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba Alphan A., evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti.

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Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Kadriye E. A.’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Ardından genç kız, Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, baba Alphan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirip, tüfeği muhafaza altına aldı.

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Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Denizli
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Okuyucu Yorumları 69 yorum
allah kimsenin başına vermesin
ya kizim sen bunu turk filmi mi sandin.
@nadirbey_2020 Kızın, o kadar bir farkındalığı var mı sizce?
zaten başımıza ne geliyorsa türk filimlerine özentiden geliyor
Bir anlık bir öfke güzel bir hayatı cehenneme çevirdi, inşallah genç kadın kurtulur.

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