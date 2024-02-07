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  4. İki ilde iki suç örgütü çökertildi! Elebaşlarıyla birlikte birer birer yakalandılar

İki ilde iki suç örgütü çökertildi! Elebaşlarıyla birlikte birer birer yakalandılar

07.02.2024 08:44 | Son Güncelleme:
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Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen ‘KAFES-37’ operasyonlarında elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

İki ilde iki suç örgütü çökertildi! Elebaşlarıyla birlikte birer birer yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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