İki kadın cinayeti sanığının, bir kadının kaybolmasıyla bağlantısı çıktı

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla çıkan ve teyzesi Gülümser Bulut'un (66) öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan Yunus Kahraman'ın (39), geçen yıl kaybolan Özlem Akusta ile de bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Akusta'nın kredi kartından para çekildiği ATM'nin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, para çeken kişi ile Kahraman'ın aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu tespit etti. Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Buca'da 1999 yılında meydana gelen olayda, o dönem 19 yaşında olan Yunus Kahraman, Şirinyer Semti'nde Nilgün Kırlı'ya ait iş yerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra kasada eksik para olduğunu fark eden Kırlı, Kahraman'ı işten çıkardı. Bunun üzerine Kahraman, iki ay sonra gizlice evine girdiği Kırlı'nın odunla başına vurdu. Yaşanan arbede sırasında Kahraman, Kırlı'nın boğazını sıkarak öldürdü. Kırlı'dan haber alamayan yakınları eve gittiğinde bir sonuç alamadı. Ancak apartman sakinlerinin Kırlı'nın balkonundan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada Kırlı'nın cansız bedeni balkonda halıya sarılı halde bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan ve DNA'sı halıda bulunan Kahraman, yargılandığı davada Kırlı'yı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 yıl hapiste kalan Kahraman, afla cezaevinden çıktı.