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  4. İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi adliyeye sevk edildi

İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi adliyeye sevk edildi

10.03.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle ölüme neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alınmıştı.
Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Orhan A., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, emniyet çıkışında basın mensuplarının ’neden önlem almadınız?’ sorularına cevap vermedi.

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