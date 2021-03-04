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İki katlı ev alevlere teslim oldu

04.03.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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İki katlı ev alevlere teslim oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.Alaplı İlçesi Fındıklı köyü Ağıl Mahallesinde çıkan yangında iki katlı ev ve hayvanların bulunduğu ahır tamamen yanarak kül oldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.
Alaplı İlçesi Fındıklı köyü Ağıl Mahallesinde çıkan yangında iki katlı ev ve hayvanların bulunduğu ahır tamamen yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı köyüne bağlı Ağıl Mahallesinde oturan Satı Lafcı’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Lafcı, ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarını yaptı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

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