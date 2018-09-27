İki kez bakmanız gerekiyor! Şort mu tayt mı?

Pretty Little Thing markası 30 sterline (238 TL) sattığı taytlarla optik yanılsamaya neden oldu. Büyük beden model Leslie Sidora'nın tanıttığı taytlar, binlerce kişiden yorum aldı. Takipçiler taytları önce şort gibi gördüklerini, ancak biraz detaylı baktıklarında aslında bunun tayt olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Şeffaf paneller, pek çok takipçinin, taytların aslında şort veya tayt olup olmadığı konusunda şaşkına dönmesine neden oldu.

İşte markanın instagram sayfasına yapılan bazı yorumlar:

''Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en kafa karıştırıcı şort pardon tayt.''

''Bu şort değil mi? Ne taytından bahsediyorsunuz? Kafam karıştı'' şeklindeydi.

Ten rengi kesimlerden dolayı, taytlar, bisiklet şortlarına daha çok benziyor. Birçok kişiden olumsuz yorum alsa da firma taytları müşterilerine yetiştirme konusunda zorluk yaşıyor.



