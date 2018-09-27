KADIN

İki kez bakmanız gerekiyor! Şort mu tayt mı?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Ne giyeceğimizi şaşırdığımız Eylül ayının sonlarına geldik. Şort giymek için çok soğuk, ancak güneş gözlüğü takacak kadar da güneşli zamanları yaşıyoruz. Yani ikilemde kaldığımız zamanlardayız. Pretty Little Thing markası da bu ikileme bir çözüm getiriyor, ancak sosyal medyayı şaşkına çeviriyor.

İki kez bakmanız gerekiyor! Şort mu tayt mı?

Pretty Little Thing markası 30 sterline (238 TL) sattığı taytlarla optik yanılsamaya neden oldu. Büyük beden model Leslie Sidora'nın tanıttığı taytlar, binlerce kişiden yorum aldı. Takipçiler taytları önce şort gibi gördüklerini, ancak biraz detaylı baktıklarında aslında bunun tayt olduğunu fark ettiklerini söyledi.

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Şeffaf paneller, pek çok takipçinin, taytların aslında şort veya tayt olup olmadığı konusunda şaşkına dönmesine neden oldu.

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İşte markanın instagram sayfasına yapılan bazı yorumlar:
''Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en kafa karıştırıcı şort pardon tayt.''
''Bu şort değil mi? Ne taytından bahsediyorsunuz? Kafam karıştı'' şeklindeydi.

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Ten rengi kesimlerden dolayı, taytlar, bisiklet şortlarına daha çok benziyor. Birçok kişiden olumsuz yorum alsa da firma taytları müşterilerine yetiştirme konusunda zorluk yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pretty Little Thing optik yanılsama

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