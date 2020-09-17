İki kez lösemiyi yenip okula başladı!

İngiltere’de kanseri iki kez yenen çocuk, bugün okula başladı. Henüz sekiz aylıkken Josh Stockhill’in kan zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı gece hayatta kalacağı düşünülmüyordu. Kısa süre içinde küçük çocuğa kanser teşhisi kondu. Yıllar süren meşakkatli iyileşme süresince küçük çocuğa kemoterapi uygulandı ve kemik iliği nakli gibi zorlu tedaviler uygulandı ve Josh niyet Çarşamba günü yaşıtları gibi okula başladı.

36 yaşındaki anne Kirsty Knighton oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek “Okul önlüğü ile görünce çok duygulandım. Josh, öğretmeniyle tanıştı ve okula başlayacağı için çok heyecanlı” dedi.

Üç büyük ağabeyi ve bir küçük erkek kardeşi bulunan Josh’ın vücudunda morluklar fark eden ebeveynlerin hastaneye gitmesi üzerine lösemi teşhisi konmuştu. Aile aldığı haberle alt üst olmuştu. Hemen kemoterapiye başlamasının ardından Josh’ta bir ay içinde sepsis gelişti ve yoğun bakıma alındı.

Anne Kirsty “Bize Josh’ın hayatta kalma şansının %50 olduğu söylendi. Henüz dokuz aylıkken neredeyse onu kaybediyorduk” dedi. Josh’ın dokuz aylık yoğun kemoterapi sonrası hastalığının hafiflediğine inanılıyordu. Ancak Josh iki yaşındayken aileye kanserin geri döndüğü ve tek çarenin ilik nakli olduğu söylendi.