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İki kez lösemiyi yenip okula başladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Mucize çocuk Josh Stockhill kanseri bir kez değil, iki kez yenerek okula başladı.

İki kez lösemiyi yenip okula başladı!

İngiltere’de kanseri iki kez yenen çocuk, bugün okula başladı. Henüz sekiz aylıkken Josh Stockhill’in kan zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı gece hayatta kalacağı düşünülmüyordu. Kısa süre içinde küçük çocuğa kanser teşhisi kondu. Yıllar süren meşakkatli iyileşme süresince küçük çocuğa kemoterapi uygulandı ve kemik iliği nakli gibi zorlu tedaviler uygulandı ve Josh niyet Çarşamba günü yaşıtları gibi okula başladı.

36 yaşındaki anne Kirsty Knighton oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek “Okul önlüğü ile görünce çok duygulandım. Josh, öğretmeniyle tanıştı ve okula başlayacağı için çok heyecanlı” dedi.

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Üç büyük ağabeyi ve bir küçük erkek kardeşi bulunan Josh’ın vücudunda morluklar fark eden ebeveynlerin hastaneye gitmesi üzerine lösemi teşhisi konmuştu. Aile aldığı haberle alt üst olmuştu. Hemen kemoterapiye başlamasının ardından Josh’ta bir ay içinde sepsis gelişti ve yoğun bakıma alındı.

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Anne Kirsty “Bize Josh’ın hayatta kalma şansının %50 olduğu söylendi. Henüz dokuz aylıkken neredeyse onu kaybediyorduk” dedi. Josh’ın dokuz aylık yoğun kemoterapi sonrası hastalığının hafiflediğine inanılıyordu. Ancak Josh iki yaşındayken aileye kanserin geri döndüğü ve tek çarenin ilik nakli olduğu söylendi.

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Yedi yaşındaki erkek kardeşi Zach’in iliğinin uyumsuz olduğu öğrenildikten sonra, uygun bir bağışçı bulunması için uluslararası bir kampanya başlatıldı. Aile, İspanya’da yaşayan bir bağışçı bulduktan sonra ameliyat için geçici olarak Bristol’e taşındı. İlik nakli ameliyatının ardından hızla iyileşen Josh, Kasım ayında operasyonun ikinci yıl dönümünü kutlayacak.

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Josh’ın her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen anne Kirsty “Onu gelecekte nelerin beklediğini bilmiyoruz. Ama Josh çok neşeli bir çocuk. Okula başladığı için çok heyecanlı” dedi.

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Anne Kirsty, İspanya’dan kordon kanı bağışının Josh’ın hayatını kurtardığını söyleyerek insanları nerede olursa olsun kan bağışında bulunmaya çağırdı.

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