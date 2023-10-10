HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kişiyi katletmişti! Cinayetin nedeni dedikodu çıktı

İki kişiyi katletmişti! Cinayetin nedeni dedikodu çıktı

10.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde Emine Metin’i ve Karşıyaka ilçesinde Necip Gümüştaş’ı öldürme suçlarından yaklaşık 8 aydır aranan cinayet zanlısı Fikri Akbaş (46), polis tarafından yakalandı. Akbaş, emniyet ve jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklandı. Zanlının, Emine Metin’i hakkında dedikodu çıkardığı için, Necip Gümüştaş’ı ise aralarındaki tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

İki kişiyi katletmişti! Cinayetin nedeni dedikodu çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde 12 Şubat'ta dağlık alanda Emine Metin adlı kadın, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayın şüphelisinin Fikri Akbaş olduğu öğrenildi. Dağlık alanlarda yaşadığı ve izini kaybettiren katilin 2 Ağustos günü de Karşıyaka ilçesi jandarma bölgesinde Necip Gümüştaş adlı bir vatandaşı da tüfekle öldürdüğü anlaşıldı.

f67cc387-de20-4bf6-aad1-94e391b10172

HIRSIZ SANILMASI SONUCU YAKALANDI

Cinayet zanlısının dağlık alanda yaşadığı ve belli bir ikametinin olmamasından dolayı kolaylıkla izini kaybettirdiği öğrenilirken, polis ekipleri aylardır Fikri Akbaş’ın izini sürmeyi bırakmadı. Son günlerde çemberi daraltan İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için sürdürdükleri çalışmayı hızlandırdı. Son olarak Aliağa ilçesi Yenimahalle’de bir inşaatta bulunan bir kişinin hırsızlık yapacağından şüphelenen polis, adrese giderek şüpheliyi geçtiğimiz gazar günü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin Fikri Akbaş olduğu anlaşılırken, durum Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. 2 cinayetin aranan zanlısı Fikri Akbaş, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

87030f0369576f9f1bc864b7dfea7aaa

ÇANAKKALE’YE KAÇMAK İSTEMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen Fikri Akbaş, buradaki ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, Emine Metin’i hakkında dedikodu çıkardığı için Necip Gümüştaş’ı ise çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Yakalanmadan önce de zanlının Çanakkale iline kaçmayı planladığı öğrenildi. Ayrıca, Fikri Akbaş’ın, cinayetlerin yanı sıra yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi birçok konudan kaydı ve aranması, 10 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca iddialara yanıt verdi! 'Söz konusu dahi olamaz'Bakan Koca iddialara yanıt verdi! 'Söz konusu dahi olamaz'
Operasyonlar devam edecek mi? 38 mafya...Operasyonlar devam edecek mi? 38 mafya...
Bu da zorba veli: Haberi duyar duymaz yakınlarını toplayıp okulu bastı!Bu da zorba veli: Haberi duyar duymaz yakınlarını toplayıp okulu bastı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.