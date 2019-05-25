İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENG\u0130 \/ \u0130stanbul DHA\nGalatasaray 22. \u015fampiyonluk kupas\u0131n\u0131 al\u0131rken 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn renkli \u0131\u015f\u0131klar\u0131 ak\u015fam saatlerinde sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 yand\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------\n-K\u00f6pr\u00fclerden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Dilencinin \u00fczerinden \u00f6yle bir para \u00e7\u0131kt\u0131 ki... Polis bile \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc!Elaz\u0131\u011f'da k\u00f6yl\u00fclerden, 'Maden oca\u011f\u0131 istemiyoruz' eylemi
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