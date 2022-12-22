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İki oğlunu öldürtmüştü! O anne ve sevgilisi hakkında karar çıktı

22.12.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 10 yıl önce iki oğlunun öldürülmesi için azmettiren anne Fahriye Ertürk Güler ile çocukları öldüren sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı. Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinde cesetleri geçen yıl bulunan iki kardeşin annesi 48 yıl, sevgilisi iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve sevgilisinin oğlu 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte kan donduran haberin detayları...

İki oğlunu öldürtmüştü! O anne ve sevgilisi hakkında karar çıktı

Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler (51) ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Sanık İbrahim Terzioğlu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Güler 48 yıl hapis ve Arman Terzioğu ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) hakkında 10 yıl önce 1'er yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. O dönem yapılan araştırmalarda, kardeşlere ulaşılamadı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. 2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu, 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı.

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Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşe ait kemikler bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, soruşturma sonrası 3 sanık hakkında da 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ve Arman Terzioğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık İbrahim Terzioğlu, hazırlık aşamasındaki ifadesinin değiştirildiğini iddia ederek, mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını talep etti. Suçsuz olduğunu savunan Terzioğlu, beraatini istedi.

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Sanık Arman Terzioğlu da savcının iddianameyi mütalaa olarak sunduğunu öne sürerek, "Lehimize olabilecek delillere ne iddianamede ne de mütalaada yer verilmedi. Suçsuz olduğum en başında beri herkesin malumudur, bu nedenle beraatimi istiyorum" dedi.

"UYKU İLACI VERDİM AMA ÖLDÜRMEDİM"

Anne Fahriye Güler ise çocuklarının kendisine şiddet uyguladığını ve bu durumu sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na anlattığını belirterek, "Olay tarihinde İbrahim'in getirdiği uyku ilacını Barış'a verdim ama kafasına demirle vurmadım. Çocuğun öldürüldüğünü keşifte öğrendim, Barış'ı canice hisle öldürttüğüm belirtilmişse de bunu kabul etmiyorum. Diğer oğlum Oğulcan ise 16 Şubat 2010'da evden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadım, ölümüyle ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

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Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Terzioğlu'na, 2 kardeşi 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne Fahriye Güler'e 'öldürmeye azmettirme' suçundan 48 yıl, Arman Terzioğlu'na ise Özgür Çağkan Barış Karaoğlu cinayetine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verdi. (DHA)

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