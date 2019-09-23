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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin (56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Çanaklı Caddesi'nde meydana geldi.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Veli Şahin (56) ve Nurettin Şahin (26) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çanaklı Caddesi'nde meydana geldi. Veli Şahin yönetimindeki 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Veli Şahin, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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