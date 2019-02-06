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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice istikametine giden Emrah K. yönetimindeki 78 AV 294 plakalı otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ekrem Ö'nün kullandığı 78 BH 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası Yenice

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