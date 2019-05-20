HABER

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 00:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kahramanmaraş’ta Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Şefre B. yönetimindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil ile Ümmet B. yönetimindeki 46 DU 842 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada 7 kişinin yaralandığı, 46 DU 842 plakalı otomobilde bulunan Ümmet B. ve İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.