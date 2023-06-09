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  4. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

09.06.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Burdur'dan geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonunda 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı kazada 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken feci kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Burdur’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

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YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kaza, Burdur-Karamanlı yolu Hacılar mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Burdur

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