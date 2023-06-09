İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Burdur’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kaza, Burdur-Karamanlı yolu Hacılar mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

