"İki taraf için de sürprizi bol bir seçim olacak"

- İttifak stratejileri

Aktaş, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının ittifak kapsamında destek verdikleri için düşebileceği, büyük partilerin ise oylarının bir önceki seçime göre muhafaza edilebileceği kanaatinde olduğunu anlattı.

Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim stratejilerini değerlendiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı daha çok 'söz söyleme, iddia koyma' üzerine bir strateji kurdu. Millet İttifakı ise konuşmamak üzerine bir strateji kurguladı. Şu an, Millet İttifakı'nın stratejisi daha çok işliyor gibi gözüküyor. Millet İttifakı'nın kararsızı daha çok. İYİ Parti, 'biz bu seçimde başarılı olamazsak tuz buz olacağız' diyor. CHP, AK Parti'nin birinci rakibi, sürekli onu yenmek için bir çabası var. CHP gerek adaylar gerekse temsil düzeyinde hata yapmamaya çalışıyor. CHP hata yapınca karşı taraf onu kullanıyor, onun için şu an çok dikkatliler. HDP'nin başka amacı var. Birleştikleri şey ise Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti'yi yenmek. Bu onlara motivasyon katıyor. Aralarında oluşabilecek problemleri de şu an görmüyorlar."