HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki ülke arasında kriz çıkaran tokat: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı

İki ülke arasında kriz çıkaran tokat: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı

18.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Güney Kore büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi bir mağazada tezgahtarla kavga ederken tokat atınca ortalık karıştı. Büyükelçi, "Eşim pişman, polisle görüşerek yardımcı oluyor" derken genç kadının dokunulmazlığını kullandığı ortaya çıktı.

İki ülke arasında kriz çıkaran tokat: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı

Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi yaşanıyor… Belçika’nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier’in eşi Xiang Xueqiu’nun başkent Seul’deki bir mağazada tezgahtarla kavga etmesi ve kavga sırasında tezgahtara tokat atması iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu.

Leschouhier, eşinin çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilerken, “Mağazada kızması konusunda haklıydı fakat fiziksel şiddete başvurması kabul edilemez. Fırsat bulunca bizzat tezgahtardan özür dileyecek. Eşim şu an polisle iş birliği yapıyor” dedi. Fakat büyükelçinin bu açıklamalarının ardından yerel basın, Xiang Xueqiu’nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını yazdı.

TOKAT, HASAR YARATTI

Viyana Anlaşması kapsamında, diplomatlar ve aileleri diplomatik dokunulmazlığa sahip. Eğer bu kişilerin gönüllü olarak kabul etmeleri durumunda dokunulmazlık kalkabiliyor.

Kavganın başladığı görüntüler de ortaya çıktı. Videoda mağaza çalışanının büyükelçinin eşine üzerindeki ceketi çalıp çalmadığını sorması üzerine gerilim tırmanırken bir anda Xiang, tezgahtarın üzerine yürüyerek tokat atıyor.

Yerel basına konuşan mağaza çalışanı, “Kızgın olmasını anlayabiliriz fakat bu, onun saldırgan davranışını haklı çıkarmaz. Kadının, tokat attığı çalışanımızın kulağında hasar oluştu ve psikolojisi bozuldu. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz fakat bu olay hizmet sektöründe çalışan diğer insanların başına da gelebilir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
355 metrelik gökdelen zangır zangır sallandı!355 metrelik gökdelen zangır zangır sallandı!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Belçika Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.