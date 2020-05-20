İki ülke 'Hafter’den desteğini çekiyor' iddiası

Mısır merkezli "Mada Masr" internet sitesinin Mısırlı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire'nin, Trablus'u ele geçirmek için bir yıldan uzun süredir yürüttüğü savaşta başarısız olan Hafter'in yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdiği iddia edildi.

Hafter'e yakın, adı açıklanmayan bir siyasi kaynağa göre, BAE ve Mısır'ın Hafter'in "artık işinin bittiğine" karar verdiği aktarıldı.

Haberde, Libya ordusunun pazartesi günü stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ciddi bir direnişle karşılaşmadan Hafter milislerinden temizlemesinin söz konusu iki ülkenin bu kararında etkili olduğuna dikkati çekildi.

Adının gizli kalması şartıyla söz konusu internet sitesine demeç veren Mısırlı bir yetkili, "Bugün sorulması gereken soru, buraya kadar Hafter'i destekleyen Mısır-BAE-Fransa ittifakının, Hafter'in yenilgisi çerçevesinde bir sonraki adımları konusunda ne yönde bir karar vereceğidir. Artık kimse yeniden bahislerini Hafter'den yana oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, BAE yönetiminin, Mısır'a danıştıktan sonra İngiltere'ye, Hafter müttefiği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in duyurduğu siyasi çözüm yol haritasını desteklemek için devreye girmesi çağrısı yaptı.