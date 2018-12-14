İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

İşte öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi, TRT2'nin tekrar yayın hayatına başlaması, kimlik kartı ve sürücü belgesi yenilenmesi gibi konuların da yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planına dahil edilen 454 projeden öne çıkanlar...

İşte o liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planında 24 milyar liralık 454 eylemin tamamlanacağını duyurdu. 100 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 454 kalem proje, Bakanlık ve Başkanlıklardan oluşan 23 başlık altında gruplandırıldı.

Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.

Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-Devlet üzerinden alınabilecek. Bu hizmetler dışında 116 yeni hizmet daha önümüzdeki 100 gün içerisinde e-Devlet Kapısına aktarılacak.

10.000 aileye sosyal konut satışının gerçekleştirilecek.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.

Akademik İstihdam Platformu oluşturulacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek verilecek.

Türkiye'de kültür - sanat ve bilim alanında referans niteliğinde yayıncı olacak TRT 2 Kanalı'nın yayına başlayacak.

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesinin YİD Modeli ile ihale ilanına çıkılacak.

79 ilde toplam 240 açılış yapılacak, 33 ilde 52 temel atılacak.

Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis edilecek.

Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlanacak ve 2019'un sonuna kadar onu da bitirilecek.

İstanbul Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metrosunun (14 km) ihale ilanına çıkılacak

500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilecek.

İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşın başvurusu alındı, ikinci 100 günlük dönemde de kalan vatandaşların imar barışı başvuruları alınmaya devam edilecek.

Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak.

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak.

Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin hazırlanacak.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatılacak.

Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçilecek.

Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlanacak.

Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacak.

Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalanacak. Ortak menzilli seyir füzesinin çalışmalarına başlanacak.

81 ilin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulacak.

Ölümlü ve sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli iş yerlerine %50 prim indirimi yapılacak.

12 Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içme suyu, atık su, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işi başlatılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” yapılacak.

Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1.500.000 metreye ulaştırılacak.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için düzenlenen operasyon sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artırılacak.

Ar-Ge Merkezleri sayısının %10 artırılarak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının %10 artırılarak 300'e ulaştırılacak.

İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara (YİD) otoyollarında 73 km otoyolun yapılarak Otoyol ağının 2.815 km’ye ulaştırılacak.

8 km köprü ve viyadüğün tamamlanması ile köprü ve viyadük uzunluğu 582 km'ye ulaşacak.