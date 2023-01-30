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İkinci Avrupa ülkesi olacak! BAYKAR ile Portekiz arasında SİHA görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu duyurdu

30.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz ile BAYKAR arasında SİHA tedarikine yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Çavuşoğlu "BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim" ifadelerini kullanırken; Portekiz, Türkiye'den SİHA alması durumunda Polonya'dan sonra bu sistemleri alan ikinci Avrupa ülkesi olacak.

İkinci Avrupa ülkesi olacak! BAYKAR ile Portekiz arasında SİHA görüşmesi... Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Cravinho, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Portekiz ile diplomatik ilişkilerin 180'inci yıl dönümüne işaret ederek, "180 yıldır ilişkilerimiz mükemmel düzeyde seyretti. Portekiz Parlamentosu'nda Türkiye Dostluk Grubu da tesis edildi, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ticari ilişkilerden savunma sanayiye birçok konuyu ele alma fırsatımız oldu. Şirketlerimizin de Portekiz'e ciddi yatırımları olmaya başladı. Denizcilik alanında önemli bir ülke olan Portekiz ile bu alanda da iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Portekiz ile eğitim alanında da ilişkilerimiz güçlü. 2014 yılından bu yana 800'den fazla Portekizli öğrenci Türkiye'ye geldi. 6 binden fazla öğrencimiz de Portekiz'e gitti. Ukrayna'daki savaş konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Yaptığımız çabalar ve çalışmalar hakkında bilgi verdim. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği gelişmelerini de konuştuk. Kafkasya'daki gelişmeler, Güney Kafkasya'nın istikrarı ve son gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

"TİCARET HACMİMİZ 3 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

Çavuşoğlu, "Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık." dedi.

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PORTEKİZ 'BAYKAR' İLE GÖRÜŞÜYOR

Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim." dedi.

Eğer Baykar, Portekiz'e SİHA satarsa Polonya'dan sonra bu sistemleri alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak.

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POLONYA 24 ADET SİHA ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak 2021 yılında, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alınmıştı. Anlaşmanın toplam hacmi ise 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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Portekiz Baykar siha

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