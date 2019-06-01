"Biliyorsunuz bayram yaklaşıyor, Allah hayırla bayrama ulaşmayı nasip etsin. İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak. İstanbul'da iş yarım kaldı biliyorsunuz, bunu tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Şu an bayram için buraya gelen varsa akrabalar, tanıdıklar oy kullanmaya dönmelerini hep birlikte sağlayacağız inşallah. Yine Adanalı hemşehrilerimize İstanbul'da ulaşarak bu işi sıkı tutmaları konusunda da sizlerden ricam onlarla yakın iletişim içinde olalım. Bizlere iletebilirsiniz, gitmemiz, ulaşmamız gereken neresi varsa İstanbul'da çalışan arkadaşlarımıza bu bilgileri iletiriz."

Son on gündür İstanbul'da çalıştıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İkinci bayram inşallah 23 Haziran olacak. İstanbul'da iş yarım kaldı biliyorsunuz, bunu tamamlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, bundan sonra da tarım, sanayi, ticaret, turizm şehri olan Adana'yı hak ettiği güzelliklerle buluşturmak için daha fazla gayret edeceklerini söyledi.

Yerel seçimlerde büyükşehir anlamında vatandaşların farklı bir irade ortaya koyduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Hemşehrilerimizin iradesine saygımız sonsuz ancak Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye genelinde hem de Adana'da başarılı olduğumuzun da altını çizmek istiyorum. 15 ilçemizin 11'inde hemşehrilerimiz Cumhur İttifakı'ndan yana iradesini ortaya koydu. Büyükşehir meclisinde de Cumhur İttifakı olarak meclis üyelerimizin üstün bir çoğunluğu söz konusu. Adana'nın faydasına olacak her konuda desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Adana'nın seçimsiz dönemde fırsatlardan en iyi şekilde faydalanması için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

- "Yıllardır drone ile yapılan sinekle mücadele şimdi neden yapılamıyor?"

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti: