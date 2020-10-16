İkinci beynimiz olan bağırsak dostu besinler

Diyetisyen Mehtap Yakut, bu noktada bağırsak dostu besinleri anlatırken, bağırsak sağlığımızın önemi hakkında değerli bilgiler verdi. Bağırsak sağlığının vücudumuz için önemi Bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse, aslında kendimizi o kadar iyi hissediyoruz. Bağırsaklarımıza nasıl iyi davranırsak da o kadar iyi bir sindirim sistemi ile karşılaşıyoruz. Sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durup stresle vedalaşma bağırsaklarımızda bulunan iyi bakterilerin sayısını artırıyor. Böylece gelişen sağlıklı bağırsak florası hastalıklara karşı daha güçlü oluyor. Bağırsaklarda yaşayan bakterilerin miktarı kadar, çeşitli olması da çok önemli. Bağırsaklarınızda ne kadar çeşitli bakteri varsa o kadar sağlıklı olduğumuz anlamına geliyor. Bakteri çeşitliliğini artırmanın yolu ise çeşitli beslenmekten geçiyor. Sindirimin son bulduğu bağırsaklardan toksik öğelerin atılımı gerçekleşiyor. Ancak bozulan florayla birlikte bağırsaklardaki bariyer de bozularak toksik maddelerin geri emilmeye başlamasına neden oluyor. Bu emilim sonucunda da bağışıklık sistemimiz bozulurken, diyabet, depresyon, kanser ve kalp damar hastalıkları gibi sistemik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu açıdan da bağırsaklarımızı nasıl beslediğimizin değeri ortaya çıkarken, bağırsak sağlığımızı koruyan ve güçlendiren besinleri bilmeminiz önemini vurgulamak gerekiyor.

Peki ne yemeliyiz? Sağlıklı bağırsaklar için en önemli besinler probiyotikler. İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını güçlendiren probiyotik gıdalar hem diyet listelerimizin, hem de rutin beslenme programlarımızın vazgeçilmez ögesi olmalıdır. Bu gıdalar hangileri sorusuna ise dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan ev yapımı yoğurt, yüksek lif içeriği ile turşu ve bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahip olan kefir ve eğer alerjiniz yoksa süt cevabını verebiliriz. Bunlarla beraber dost bakterilerin sayısının artırılmasına destek olan Omega-3 açısından zengin olan somon ve içerdiği lifler sayesinde bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkileriyle prebiyotiklerin sayıca artırılmasını sağlayan çiğ badem tüketmek de oldukça faydalı. Sebze ve meyvelerden de bağırsak sağlığı ve sindirim üzerindeki faydaları açısından ıspanak ve elma başı çekiyor. Yararlı bakterilerin artmasında etkili olan ıspanak, içerdiği faydalı şeker açısından ve floramızın düzenlenmesine olan etkisinden dolayı tercih etmemiz gereken bir gıda olarak öne çıkıyor. Elma ise posası ve içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine büyük katkı sağlıyor.