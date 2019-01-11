HABER

"İkinci Efes"te beyaz güzellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaza büründü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuştu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, "İkinci Efes" olarak da adlandırılıyor.

Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum beyaz örtüyle kaplandı. 20 santimetre karın bulunduğu antik kent, her mevsim olduğu gibi ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

- Aizanoi Antik Kenti

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfiteatr, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.

Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktıGizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı
Hayri İnönü: Aday gösterilirsem hedefim oy oranımı yüzde 65'e çıkarmakHayri İnönü: Aday gösterilirsem hedefim oy oranımı yüzde 65'e çıkarmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aizanoi Antik Kenti Çavdarhisar kar yağışı Kütahya Zeus Tapınağı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.