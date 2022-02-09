İkinci 'Kadir Şeker' olayı denildi! Tolga Daşkıran beraat etti

Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken çıkan arbedede saldırganı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran (19) tutuklanmıştı. Ses getiren olayda bir gelişme daha yaşandı. Tolga Daşkıran'nın avukatı tutukluğa itiraz etti. Yapılan itiraz kabul edildi ve Daşkıran beraat etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

"İKİNCİ KADİR ŞEKER"

Yaşanan olay Kadir Şeker'i akıllara getirdi. Şubat 2020'de Özgür Duran isimli erkeğin Ayşe Dırla'yı darbettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



