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İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde B.T. adlı kadının 9 yaşındaki ikiz kızları M.K. ve E.K’ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Göksel A. (44) ve oğlu Umut A. (17) tutuklandı. Çocukların annesi B.T. da cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkiz kız çocuklarına cinsel istismar iddiasında anne ve 2 kişi tutuklandı

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K’nin velayetini anne B.T.’ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

ÇOCUKLAR, BABAANNELERİ VE HALALARINA ANLATTI

Çocukların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut’un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme kararı gereğince yılda bir ay kızları kendisinde kalan baba A.K., onları alıp 25 gün önce İzmir’de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K’nin yanına götürdü. Çocuklar burada yaşadıkları cinsel istismar olayını babaannesi S.K. ile halası M.K’ye anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir’de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu. Olay, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek soruşturma başlatıldı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.’yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. de denetimli olarak serbest bırakıldı.

İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evinde koruma altına alındı. (DHA / İHA)

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