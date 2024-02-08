İkizi Sema Aydemir'in Survivor'a geleceğini duyan Seda Ocak'ın tepkisi gündem oldu! Acun Ilıcalı'ya böyle yalvardı

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. SMS'in olmadığı yeni sezonda tansiyon hiç düşmüyor. Fenomen yarışmanın son bölümlerine Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu.

Yarışmanın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı tüm dengeleri değiştirecek açıklamalar yaptı. Survivor All Star kadrosunda değişikliğe gidildi. Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklayan Ilıcalı 3 yeni ismin kadroya dahil olduğunu duyurdu.

İKİZİNİN GELECEĞİNİ DUYUNCA...

Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe'nin Survivor All Star'a katılacağını açıkladı. Sema Aydemir'in All Star kadrosuna dahil olacağını duyan Seda Ocak'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı, Seda'ya kardeşinin yarışmaya gelmesi hakkında ne düşündüğünü sordu. Seda Ocak ise Ilıcalı'ya yalvararak kardeşiyle aynı takımda olmak istediğini söyledi.

'DÜŞMAN KARDEŞ GİBİ...'

Seda Ocak; 'Çok mutlu oldum ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere aynı takımda olalım Acun abi zaten düşman kardeş gibi görüldük. Bir kerecik aynı takımda olalım oylama yok zaten.

Gerçekten annem babam çok üzülüyorlar. Ne yendiğime sevinebiliyorlar ne onun yendiğine sevinebiliyorlar. Hep birimiz aç hep birimiz sefalet hep birimiz üzgün. Gerçekten hasta olmuşlar. Oylamada yok' dedi.





