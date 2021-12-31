İkizler burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında ikizler burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 ikizler burcu yorumunu hazırladık. İşte ikizler burcu 2022 yıllık burç yorumu...

İKİZLER BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 MAYIS-22 HAZİRAN)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde finansal konularla ilgili daha iyi düzenlemeler yapmanız gerekecek. Giderlerinizi kontrol etmeli, gereksiz harcamaları düzenlemeli ve bankacılık işlemlerinizde daha sistemli ve planlı hareket etmelisiniz. Keyfi harcamalarınız bu dönemde artış gösterebilir. Finansal olarak ise güçlenme isteğiniz artabilir. Hem iş hem özel hayatınızda isteklerinize ulaşabilmeniz için bazı fedakarlıklar yapmanız gereken bir dönem. Sorumluluk bilinci önem kazanıyor. Bu bilinçle hareket ettiğinizde hakkınız olana, hak ettiğinize ulaşabilirsiniz.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca kariyer sürecinizde hızlanan ve değişen bir süreç ortaya çıkacak. Bazılarınız için bu transit yepyeni kariyer planlarını ve yeni gelecek planlarını getirirken, bazılarınız için hep hayal ettiğiniz, dilediğiniz bir hedefi gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır. Bu dönemde şansın ve ilahi desteğin sizinle olduğunu unutmamalı ve hayallerinizi gerçekçi bir tasarıyla gerçeğe çevirme yollarını aramalısınız. Umutsuzluk, inançsızlık ve yaşama dair konuları anlamsızlaştırma hali bu dönemin fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir.

SEVİNDİRİCİ HABERLER KAPIDA

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle ilişkilerinizde hızlı gelişen, iyileşen ve sevindirici gelişmelerle karşı karşıya olacaksınız. Yalnız olan pek çok İkizler için bu dönem kültürlü, eğlenceli, donanımlı kişilerle tanışmaları ve keyifli ilişkileri getirecektir. Süregelen ilişkilerde ise bir adım ilerisine dair adımlar atılabilir. Partnerlik ilişkilerinde arkadaşlık ilişkisinin sağlamlığı, ilişkinizi güçlendirecektir. Aynı dili konuşmak, aynı kültüre ve değerlere sahip olmak tarafları birbirine yakınlaştıracaktır.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kadersel değişimler ve öngörülemez durumlar, plan dışı gelişmelerle karşı karşıya olacaksınız. Kalpten bir dileğiniz ve isteğiniz için yaşamdan destek görebilir, kadersel bir şekilde dileğinize ulaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurtdışı, yabancılarla ilgili konularda uzun vadeli, yeni bir süreç açılıyor. Bu dönem size yurtdışında çalışma, yurtdışı bağlantılarıyla işinizi büyütme, dönemsel bir eğitim süreciyle yurtdışına yerleşme konusunu getirebilir. İş hayatınızda radikal bir değişiklik yapma cesaretini kendinizde bulabilir, kendi istek ve planlarınızın arkasında durabilir ve daha kararlı olabilirsiniz. Sözlerinizin etkisi çok daha güçlü olacak.

HAYAT ŞARTLARINIZI DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKSİNİZ

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde hayatınızla ilgili bitiş ve başlangıç kararları almaya gidecek, mevcut yaşam düzeninizi değiştirme arzusunu daha güçlü hissedeceksiniz. Bu dönem birçoğunuz için taşınma ve yer değişikliği gündemini ortaya çıkarabilir. Gebelik süreçleri için nispeten daha dikkatli olmak gerekebilir.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu dönemde hayatınız için bir ilki gerçekleştirme arzusu üst seviyede olacaktır. Özellikle yaşam düzeniniz ve çalışma hayatınızla ilgili yeni bir kapı açılacaktır. Nisan ayı ve civarında ortaya çıkan gündemlerinizi bu dönemde uygulamaya koyabilirsiniz. Konforunuzu ve rahatınızı bozacak bir değişime gitmenin kaçınılmaz olduğu bir dönem. Başlangıçta sizi huzursuz hissettirebilecek olan bu değişimler, uzun vadede maddi-manevi gelişiminizi sağlayacaktır.

YARIM KALAN DURUMLARI TAMAMLAMAK İSTEYECEKSİNİZ

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. Süregelen davalarınızla ilgili bu dönemde tamamlanma ve sonuçlanma olabilir. Özellikle tazminat, nafaka, miras gibi maddi konularla ilgili yasal süreçler bu süreçte önemli bir noktaya gelebilir ve hakkınız olan paraya kavuşabilirsiniz. Eşin ailesinde yaşanan değişimler kısa süreli ilişkinize etki edebilir. Eşle birlikte finansal planlar yapıp adımlar atabilirsiniz.

DÜŞÜNCEDEN ÇOK EYLEME GEÇECEKSİNİZ

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketi sizin burcunuzda olacağı için bu süreçten en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler için operasyonlar geçirebilir, sağlığınızla ilgili tedaviler almakla meşgul olabilirsiniz. Düşünmekten çok eyleme geçeceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Zihniniz daha çok konuşurken, anlık kararlarda çok daha hızlı yeni adımlara gidebilirsiniz. Eski iş yerinizden, eski çalışma arkadaşlarınızdan teklifler alabilir, iş hayatınızda görev değişimleri yaşayabilirsiniz.

