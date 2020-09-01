İkizler burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Aşk hayatını hareketlendirecek, hızlı gelişmeleri getirecek olan bu transitle birlikte, odağınız ilişkiler ve çocuklarınız olacak.
22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerliyor. Aile, arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde yeni gelişmeleri getirecek bu transitle birlikte özel hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Bazı ilişkilerde boşanma, davalar gündeme gelebilir. Bazı İkizler burçları içinse taşınma, ev değişikliği konuları öne çıkabilir. İleriye dönük planlarınıza odaklanacağınız ay boyunca, isteklerinizin peşinden gideceksiniz. Yaşamınızda huzur ve keyfi sağlayacak koşulları inşa etmekle meşgul olacaksınız.
Venüs, 6 Eylülden itibaren Aslan burcunda ilerleyecek. Yalnız olanlar için yeni tanışma ve karşılaşmaları getirecek bu transit, daha flörtöz olacağınız, ilgi çekeceğiniz bir zaman dilimini getirecek. Yakın çevrenizdeki kişilerle flört durumları ortaya çıkabilir. Heyecanlı görüşmeler ve romantik ortamlar içerisinde olabilirsiniz.
9 Eylül'de Mars retrosu başlıyor. Ay boyunca devam edecek olan retro süreciyle arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevrenizde değişimler yaşanıyor olacak. Eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz. Mevcut arkadaşlarınızla ise gerilim tetiklenebilir. Bazı arkadaşlarla ayrılabilir, uzaklaşabilirsiniz. Bu zaman diliminde aşk ve arkadaşlık arasında kalan, gel-git dolu ilişkiler dikkat çekebilir. Birden fazla ilişki potansiyeli, birden fazla aday karşınıza gelebilir.
Mars retrosu boyunca iş hayatında karışıklık ve düzen değişikliği gündeme gelebilir. Bu süreçte yepyeni iş girişimlerinden kaçınmalı, şartları iyileştirmeye odaklanmalısınız. Riskli yatırımlar hata ve kayıp getirebilir. Harcamaları daha planlı yapmalısınız. Süreç içerisinde yeni iş anlaşması yaptığınız veya yeni bir işe girdiğiniz takdirde maaşınızı ve payınızı alabileceğinizden emin olmalı, işleri resmileştirerek ilerlemelisiniz. Vergiler, krediler sebebiyle ödemeler yapabilirsiniz.
22 Eylülde Güneş Terazi burcuna geçerek aşk hayatında sevgi gösterileri, romantizm durumlarını artıyor ve öne çıkarıyor olacak. Sevginizi ve ilginizi göstermek isteyebilir, hislerinizin güçlendiğini görebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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