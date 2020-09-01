İkizler burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Aşk hayatını hareketlendirecek, hızlı gelişmeleri getirecek olan bu transitle birlikte, odağınız ilişkiler ve çocuklarınız olacak.

22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerliyor. Aile, arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde yeni gelişmeleri getirecek bu transitle birlikte özel hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Bazı ilişkilerde boşanma, davalar gündeme gelebilir. Bazı İkizler burçları içinse taşınma, ev değişikliği konuları öne çıkabilir. İleriye dönük planlarınıza odaklanacağınız ay boyunca, isteklerinizin peşinden gideceksiniz. Yaşamınızda huzur ve keyfi sağlayacak koşulları inşa etmekle meşgul olacaksınız.