İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde meydana gelen olayda ikizleri evde bırakan aile eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Uyuyan kardeşler ne kapı zilini duydu, ne de çalan telefonu. Panik yaşayan Nurdan E. ve Şaban E., durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve camları kırarak girdi ve apartman dairesinin kapını açtı.
Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunurken aile büyük panik yaşadı. Eve girilmesinin ardından derin bir nefes alındı.
(İHA)
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