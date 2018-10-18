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İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 04:15 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da evde bıraktıkları ikizleri uyuyakalan aile büyük panik yaşadı. Evde uykuya dalan kardeşler ne telefonları duydu ne de kapı zilini. Olaya itfaiye müdahale etti ve apartman dairesinin camları kırılarak girildi.

İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde meydana gelen olayda ikizleri evde bırakan aile eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Uyuyan kardeşler ne kapı zilini duydu, ne de çalan telefonu. Panik yaşayan Nurdan E. ve Şaban E., durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve camları kırarak girdi ve apartman dairesinin kapını açtı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunurken aile büyük panik yaşadı. Eve girilmesinin ardından derin bir nefes alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu ikizler

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