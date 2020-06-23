İklim değişikliği: Büyük fidan dikme programları 'çevreye yarardan çok zarar getirebilir'

İki Amerikan üniversitesinin Şili ve Çin'de yaptıklara yeni araştırmalara göre büyük fidan dikme programları, çevreye yarar sağlamak yerine tam tersi sonuçlara yol açabilir.

Araştırmalardan birinde, yeni fidan dikilmesi için verilen mali teşviklerin geri tepebileceği, biyoçeşitliliği azaltabileceği ve karbon emisyonlarında çok ciddi bir sonucu olmayacağı sonucuna varıldı.

Bir başka projede de, yeni ormanların emebileceği karbondioksit miktarının abartılıyor olabileceği tespit edildi.

Her iki çalışmadan verilen ana mesaj ise, fidan dikmenin iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyi korumakta basit bir çözüm olmadığı.

Geçtiğimiz birkaç yılda, fidan dikmenin iklim değişikliğiyle mücadelede düşük maliyetli ve büyük etkili bir çözüm olduğu inacı yerleşti.

Daha önceki çalışmalar, ağaçların karbon emisyonlarını emip, depolamakta büyük dev bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varmış ve birçok sayıda ülke, ağaç dikme kampanyalarını iklim değişikliğiyle mücadele planlarının merkezine koymuştu.

Geçen yıl İngiltere'de yapılan genel seçimlerde daha çok ağaç dikme vaadi siyasi partilerin programlarındaydı.