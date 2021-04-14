İklim değişikliği raporu: Dünyanın en zenginleri hayatını değiştirmeden iklim hedeflerine ulaşılamaz

Cambridge Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun raporu, bireylerin çevreyle ilgili davranışlarını inceleyen 31 araştırmacı tarafından hazırlandı. Heyete, karbon salnıımıyla mücadeleyi büyütmenin en etkili yolunu araştırma görevi verildi.

Raporu kaleme alan komisyon, SUV tipi araç kullananlara ve çok sık uçuş yapanlara davranışlarını değiştirme çağrısı yapıyor. Raporda ev izolasyonlarına da özel önem atfediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandırılan raporda, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin, en yoksul yüzde 50'nin iki katı karbon salınımına neden olduğu belirtiliyor.

İngiltere merkezli Cambridge Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun raporuna göre, iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın en zenginlerinin yaşam tarzlarını köklü biçimde değiştirmeleri bir zorunluluk halini aldı.

Ancak raporun baş yazarı, Sussex Universitesi'nden Prof. Peter Newell, "Teknolojik iyileştirmelerden ve daha verimli ürünlerden yanayız. Ama daha güçlü bir eyleme ihtiyaç duyduğumuz da açık. Çünkü karbon salınımı gittikçe artıyor. Aşırı tüketimi kısmamız gerekiyor ve bunun en doğru başlangıç noktası, kirletici elitin aşırı tüketimi" dedi.

Prof. Newell en zenginlerin karbon salınımında en büyük etkiye sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu insanlar en sık uçuş yapan, en büyük arabaları kullanan ve en büyük evlerde oturan kişiler. Evlerini rahatlıkla ısıttıkları için izolasyonun iyi olup olmadığıyla pek ilgilenmiyorlar. Ancak isterlerse en iyi yalıtıma ya da güneş panellerine sahip olabilirler."

Prof. Newell, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin ortak çabanın parçası olarak hissetmesi gerektiğini, zenginlerin daha az tüketmesinin örnek olmak bakımından önemli olduğunu kaydetti:

"Uçak kullanımı çok fazla olan zenginler, çevreye verdikleri zararı ağaç dikme projeleri ve benzeri faaliyetlerle telafi etmeyi düşünebiliyor. Ancak bu projelerin ne kadar yararlı olduğu oldukça tartışmalı.