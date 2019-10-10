"İklim değişikliği travması yaşıyoruz"

"Bu bakış açısıyla baktığımızda, bizim işimiz şehrin gerçek sorunlarını çözmek ve bu konudaki tedbirleri almak. Bu tedbirleri alırken yüzümüz tamamen halka dönük olmalı ve halkla diyalog kurmalıyız. Örneğin, bu konuda demokratik katılım çok önemli, tümüyle yeni dönem yönetim anlayışımızı tamamen halka yüzümüzü çevirerek yürütüyoruz."

"Türkiye'deki iklim değişikliğinin yarattığı travmayı biz hepimiz aynı dünyada olduğu gibi şehrimizde de yaşıyoruz." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada konuşan İmamoğlu, iklim değişikliği konusunda İstanbul'da da travma yaşadıklarını ve sorunları çözmek için vatandaşların katılımını önemsediklerini söyledi.

Toplantıya, İmamoğlu'nun yanı sıra Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, New Orleans Belediye Başkanı La Toya Centrell, Varşova Belediye Başkanı Rafal Tzaskowski de katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de C40 Elçisi ve Kuzey Amerika Bölge Direktörü David Miller yaptı.

KOPENHAG (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'deki iklim değişikliğinin yarattığı travmayı biz hepimiz aynı dünyada olduğu gibi şehrimizde de yaşıyoruz." dedi.

İmamoğlu, İstanbul ve iklim hedeflerine de değinerek, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'un 2050'de nasıl görünmesi gerektiği üzerinde çalıştıklarını anlattı.

İstanbul'un 2050'de tertemiz ve yaratıcı bir şehir olacağını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'u yeşil bir şehir yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki yeşil alanların sayısını çoğaltmak için çabalıyoruz çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Faydalı bir iş birliği sürecine bizler de İstanbul adına dahil olduk"

İmamoğlu, iklim değişikliği konusunda birlikte çalışılması gerektiğinin, özellikle belediye başkanlarından ve yerel yönetimlerden beklentinin yüksek olduğunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben, özellikle yerel yönetimlerle dünyadaki birçok sorunun sadece iklimle ilgili değil demokratikleşmeden tutun birçok sorunun çözülebileceğine inananlardanım. O bakımdan burada olmamızın sebebi bu ve çok faydalı bir iş birliği sürecine bizler de İstanbul adına dahil olduk."

