"İklim değişikliği, yaban hayatı ve insan çatışmasını artırdı"

Kastamonu Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen, Sinop ve Kastamonu il sınırları içinde yaşayan yaban hayvanlarıyla ilgili verilerin fotokapan ve GPS'li tasmalar kullanılarak ortaya konulmasına yönelik Yaban Hayatı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürüten Evcin, sonbaharla birlikte bölgedeki vatandaşların ayılarla ilgili şikayetlerinin artmasını değerlendirdi.

"Ayının kış uykusuna yatması, daha fazla yağlanması gerekiyor. Bunun için alanda bütün bulduğu yiyecekleri yiyor. İklim değişikliği ile birlikte doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çeken ayılar yerleşim yerlerine iniyor. Bu durum zaman zaman insan yaban hayatı çatışmasına neden olabiliyor. Ayılar yiyecekleri daha kolay ulaşabilmek için yerleşim yerlerini tercih ediyor. Hem etçil hem otçul bir canlı türü olan ayılar özellikle küçükbaş hayvanlara saldırabiliyor. Özellikle Kastamonu'da son günlerde yaşanan olaylar bunun yakın örneği."

İklim değişikliği ile birlikte ayıların beslenme ve davranışlarında tutarsızlıkların gözlendiğini anlatan Evcin, şöyle devam etti:

"Ayı-insan çatışmasındaki en temel nedenlerden biri küresel iklim değişikliği. Ne yazık ki iklim değişikliği yaban hayatı-insan çatışmasını artırdı. Doğanın dengesindeki bozulmalar, besin kaynaklarının azalması beraberinde ciddi sıkıntılar getirmeye başladı. Vatandaşlarımızdan ricamız ayının ayak izi ya da dışkısı olan yerlerde uzun süre kalmamaları ve bu süre zarfında ses çıkararak o alandan uzaklaşmaları. Merada hayvanlarını otlatan vatandaşlarımız belirli bir saatten sonra hayvanlarını toparlayarak ahırlarına götürmeli ve otlama süresince hayvanlarını yalnız bırakmamalı. Çünkü ayılar savunmasız ve korumasız gördükleri hayvanları daha kolay besin kaynağı olarak gördükleri için saldırabiliyor."