İklim krizi: ABD'de yayımlanan bir iklim raporuna göre Çin'in sera gazı salımı 'gelişmiş ülkelerin tümünden fazla'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu vaadi yakında ABD Başkanı Joe Biden tarafından düzenlenen sanal iklim zirvesinde tekrarladı.

Pekin yönetimi karbon gazı salımlarının 2030 yılında zirve yapacağını ancak 2060 yılına kadar sıfırlanacağını vadediyor.

Dolayısıyla sera gazı salımlarının nüfusa oranı göz önüne alındığında ABD'nin çok gerisinde. Fakat rapora göre kaygı verici olan Çin'in karbon salımlarının son 20 yılda üçe katlanmış olması.

Bilim insanları, Çin ve ABD arasında bir anlaşma sağlanamazsa tehlikeli düzeydeki iklim değişikliğinden kaçınmanın çok zor olduğu uyarısında bulunuyor.

Karbon salımlarında ikinci sırayı yüzde 11 ile ABD'nin, üçünsü sırayı da yüzde 6,6 ile Hindistan'ın aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca 2019 yılı itibarıyla dünyanın tüm sera gazı salımının yüzde 27'sinin Çin kaynaklı olduğu da kaydediliyor.

Şi, "Bu büyük stratejik karar, insanlığın ortak geleceğini inşa etme konusunda taşıdığımız sorumlulukla, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ihtiyacımıza dayanmaktadır" diye konuştu.

En büyük sorunlardan biri Çin'in enerji alanında ağırlıkla kömür kullanımına bağımlı olması.

Ülkede toplam 1058 kömürle çalışan enerji santrali var ve bu dünyada kömürle çalışan santrallerin yarıdan fazlası.

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılabilecek mi?

2015 yılında varılan Paris İklim Anlaşması'na imza atan 197 ülke, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedefini benimsemişti. Ama şu anda dünya bu vaadi tutturmaktan uzak görünüyor.

Paris Anlaşması'nın temelinde her bir ülkenin belirlediği, sera gazı salımını düşürme hedefleri ya da Ulusal Katkı Vaadleri (NDC) var.

Bu vaadler her bir ülkenin kendi salımlarını ne kadar düşüreceğini ve küresel ısınmanın etkilerine nasıl uyum sağlayacağını ortaya koyuyor.

İklim Eylem Takibi adı verilen ve hükümetlerin iklim konusunda attığı adımları takip eden bilimsel ve bağımsız analize göre, Çin'in Ulusal Katkı Vaadleri konusunda ilerleyişi "çok yetersiz" ve küresel ısınmayı 2 santigrat derece ile sınırlama hedefi ile hiçbir şekilde uyumlu değil.