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İkna edilen terörist teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; kandırılarak PKK/KCK terör örgütüne katılması sağlanan 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve Muş İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir” denildi.

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