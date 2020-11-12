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İkna yoluyla 1 PKK’lı daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak’ta teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı.

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