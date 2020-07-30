HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İkranur soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişiden DNA örneği alındı

İkranur soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişiden DNA örneği alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.

İkranur soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişiden DNA örneği alındı

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ikranır

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. Özel ekibin olay bölgesindeki araştırmaları da sürüyor. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!
İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Kırmızı bikinisiyle denize indi

Kırmızı bikinisiyle denize indi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

İlginizi Çekebilir

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı

Kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske taktı

Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!

Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!

İşte İstanbul'da son durum! Tatilciler gitti, sokaklar boş kaldı

İşte İstanbul'da son durum! Tatilciler gitti, sokaklar boş kaldı

MasterChef yarışmasıyla ünlenen ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılıyor? Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

O yemek MasterChef 'e damgasını vurdu, işte tarifi!

Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...

Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez kimdir, evli mi? Polis gözaltına alırken "biz devletiz" demişti! İşte Ekrem Dönmez'in hayatı!

Tutuklanan Avukat Ekrem Dönmez kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.