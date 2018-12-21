İktidarsızlık sorununa yeni bir umut: SVF tedavisi!

Örneğin; ‘Endothelilal öncü hücreler’ denilen hücreler, aslında damarların oluşumunda öncülük eden hücrelerdir. Makrofaj denilen hücreler ise bağışıklık sistemini organize eder. Fakat en önemlisi yağ dokusunda bulunan ve farklılaşabilen kök hücrelerdir. Yaklaşık 50 cc yağ dokusu aldıktan sonra enzimatik reaksiyondan geçirilir. Burada 5 cc kadar sayılan hücreleri içeren bir sıvı elde edilir. Bu sıvı penisin sağ ve sol tarafına, sertleşen kısımlarına enjekte edilir.

Hastaların karın bölgesinden ya da yan kısımlarından yağ dokusu elde ediliyor. Yaklaşık 50 ya da 100 cc bir yağ dokusu alınıyor. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Yağ alınacak bölgenin uyuşturulması yeterli oluyor Alınan bu yağ dokusu yaklaşık 2 saat süren bir işlemden geçiyor. Ardından birtakım hücreler elde ediliyor.

Hastaların yüzünü güldüren tedavinin tıp dünyasında farklı isimleri bulunuyor. Stromal Vasculer Fraction, Yağ Dokusu Kaynaklı Yenileyici Hücre Tedavisi ve Kök Hücre Tedavisi şeklinde çeşitli adlandırmalar mevcut. Yağ Dokusu Kaynaklı Yenileyici Hücre Tedavisi ise içlerinde en uygun isim olarak karşımıza çıkıyor.

BU HÜCRELER PENİSİN İÇİNDE NE YAPIYOR?

Bu sayılan hücreler, yeni damar oluşumununa neden olur. Bilindiği gibi ‘ne kadar çok kan o kadar sertleşme’ demektir. Hücre farklılaşmasından dolayı da penisin içinde yeni hücrelerin oluşumuna neden olur. Bu yeni bir iskelet sistemi şeklinde, penis dokusunda yenilenme olarak düşünülebilir.

ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖRÜYORUZ?

Uygulama tek bir sefer yapılır. Etki süresi kişiye göre değişiyor. 6. ayın sonunda ya da 9. ayda hatta 1 yıla kadar uzayabilmesi mümkün. Konuyla ilgili en önemli çalışma da Martha Kirstine Haahr tarafından Danimarka’da bulunan Odense Üniversitesi’nde yapıldı.

Çalışmada prostat kanseri sonrasında hiçbir tedaviye cevap vermeyen hastalara tek doz olarak bu tedaviyi uyguladılar ve sonuç 6. ayın sonunda 17 hastadan 8 kişi ilişkiye girebildi! Burada asıl önemli olan nokta sadece sertleşmekle kalmayıp kişilerin ilişkiye de girmiş olması.

ÖNEMLİ OLAN SERTLEŞMEK DEĞİL İLİŞKİYE GİREBİLMEK!

Takdir edersiniz ki sertleşseniz de ilişkiye giremedikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Bu hastalar arasında 3’ü hiçbir destek almazken, 2’si ilaç desteği, 2’si iğne desteği, biri de penis halkası desteği aldı. Bunun gibi farklı çalışmalar da var.