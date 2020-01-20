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  4. İlaç almak için eczaneye gitti, büyük şok yaşadı

İlaç almak için eczaneye gitti, büyük şok yaşadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de hasta olan çocuğuna ilaçlarını almak için eczaneye giden baba Veysel Işık hayatının şokunu yaşadı. Kayıtlarda çocuğu Cebrail Işık’ın aylardır hastaneye yatıyor göründüğünü öğrenen baba, ilaçları alamadan geri döndü. Şok yaşayan baba, ilaçları alabilmek için hatanın düzeltilmesini bekliyor.

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Veysel Işık, hastalanan oğlu Cebrail Işık’ı aile hekimine götürerek muayene ettirdi. Aile hekiminin yazdığı reçeteyle eczaneye ilaç almaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Eline verilen kağıtta “Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor” yazan baba Veysel Işık, ilaçları alamadan döndü. Hastaneye giderek konuyu araştıran Işık, oğlunun 18 Haziran 2019 tarihinden beri hastanede yatarak tedavi görüyor olduğunu öğrendi.

7 AYDIR HASTANEDE YATIYOR GÖZÜKÜYOR

İlaçlarını alabilmesi için yapılan hatanın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen baba Veysel Işık, “Çocuğum akşam hastalandı sabah aile hekimine götürdük. İlaç yazdılar. İlacı almaya gittiğimde eczacı vermedi. Sebep olarak verdiği kağıtta aynen böyle yazıyor. ’Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor.’ Ben de bunu araştırmak için hastaneye gittim. 2019 yılı 6. ayın 18’inden bu yana orada tedavi gördüğü görülüyor. Şu an çocuğa ilaçlarını alamadım. Çünkü bunun kaldırılması lazım ondan sonra ilacı almam gerekiyor” dedi.

Hastalanıp ilaç almaya gidince şok yaşayan Cebrail Işık, “Boğazım çok ağrıyordu. Hastaneye gittik. Eczaneden ilaçları alacağımız zaman bize ilaçları veremiyoruz bu çocuk 2019 yılından beri Haseki Hastanesinde yatıyor görülüyor dediler” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eczane istanbul sultangazi

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